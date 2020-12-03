Мыкытась вышел из СИЗО

Экс-нардеп фигурирует в деле о нанесении ущерба государству на 81 млн грн. Фото: Insider

Подозреваемый в завладении имуществом Национальной гвардии, экс-нардеп Максим Мыкытась после соглашения на сотрудничество с детективами НАБУ вышел из СИЗО. Об этом в четверг в Facebook сообщил Юрий Бутусов.

Мыкытась находится у себя дома. Однако он не освобожден от уголовной ответственности по данному делу, изменены только условия содержания на период следствия.

До 24 декабря бывший нардеп должен был быть под арестом в СИЗО, но он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами и прокурорами.

"Мыкытась и 2 его сотрудницы дали свидетельства, которые разоблачают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей", - заявил Бутусов.

2 декабря НАБУ заявил о компенсации Микитасем части нанесенного ущерба государству - он заплатил 50 млн грн, плюс 30 млн заплатил ранее при нарушении условий содержания под залогом.

Общая сумма ущерба государству, установленная следствием - 81 млн грн.

Цензор.НЕТ сообщил: к соглашению со следствием также входит обязательство компенсировать остальные 30 млн грн убытков, а также передать в управление государству активов на 750 млн грн. Это не лишит Мыкытася наказания, однако прокуроры будут просить наиболее мягкий приговор.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело. Бывшего народного депутата Максима Мыкытася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн. Расследование ведется с декабря 2017-го. 2000 года его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. Впоследствии Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор. Высший антикоррупционный суд отправлял экс-нардепа под стражу в конце мая этого года.