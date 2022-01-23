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воскресенье, 23 января 2022 23:45

МИД Украины ответило главе правительства Баварии по поводу заявления о России

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МИД Украины ответило главе правительства Баварии по поводу заявления о России
Немецкий политик также выступал против вступления Украины в НАТО в ближайшее время и поставок оружия. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявление премьер-министра Баварии Маркуса Зедера о том, что не нужно вводить жесткие санкции против России.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенка.

Зедер говорил, что санкции влияют на вводимые ими страны, и в частности на Германию. Среди вредных ограничений политик назвал отключение России от системы SWIFT, закрытие "Северного потока-2" или вообще прекращение поставок газа из России.

Николенко напомнил, что Кремль неоднократно прибегал к откровенно враждебным действиям в отношении Германии.

"Российские спецслужбы позволяли себе убийства оппонентов в самом центре Берлина, а также хакерские атаки на депутатов Бундестага и массовые кампании по дезинформации немецкого общества", - говорится в сообщении.

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Также в МИД подчеркнули, что такие слова Зедера наносят ущерб двусторонним отношениям и вредят международным усилиям по противодействию агрессии России против Украины и агрессивным действиям против других стран Европы.

"Именно разрушение единства в сдерживании России — вот к чему сейчас стремятся в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом — значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", — считают в МИД.

В МИД отметили, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей.

Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину. Проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Берлин отказывается разрешить третьей стране отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии.

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