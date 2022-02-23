МИД призвал украинцев немедленно покинуть Россию

МИД обратился к украинцам. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию.

Тех, кто сейчас находится в РФ призывают немедленно покинуть ее территорию, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, которая может привести к существенному ограничению возможностей оказания консульской помощи на территории РФ, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Россию. Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит защиту украинских граждан", - говорится в заявлении.

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На случай возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД опубликовал контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории РФ:

Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).

Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).

Украинские власти готовятся к уничтожению данных на серверах и переносу из Киева конфиденциальной информации. Такой сценарий осуществят в случае вторжения России в столицу.