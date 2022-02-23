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среда, 23 февраля 2022 10:48

Спецтема: Враг возле украинской границы

Украина готовится к уничтожению данных на столичных серверах

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Украина готовится к уничтожению данных на столичных серверах
Правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем еще в 2014-м. Фото: pixabay.com

Украинские власти готовятся к уничтожению данных на серверах и переносу из Киева конфиденциальной информации.

Такой сценарий осуществят в случае полномасштабного вторжения России в столицу, заявил заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора, сообщает Politico.

"Если РФ возьмет под контроль правительственные учреждения, то украинская сторона при необходимости будет перемещаться на новые места, хранить и удалять данные с целью предотвращения их захвата", - сказал он.

Правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем еще в 2014 году. Это осложнило проникновение в компьютеры, где хранятся секретные документы, подробные данные о населении и предоставляются такие услуги, как пенсионные выплаты, отметил Жора.

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В случае вторжения России украинские киберкоманды получат приказ "отключить доступ к этим учетным записям".

Власти Украины также разработали планы по передаче копий данных на резервные позиции и отключению центральных систем в Киеве.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и групп на фоне признания Россией "независимости" так называемых ЛДНР. Лидеры фракций договорились о создании "оборонной коалиции" в парламенте и обсудили увеличение финансирования армии.

На встрече были также представители всех силовых и оборонных ведомств. В частности, проговаривали введение военного положения.

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Дата
23
февраля

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