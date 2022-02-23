Украинская разведка предупредила об опасности для трех украинских городов

Украинская разведка предупреждает, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. В зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев.
Об этом шла речь в докладе силовиков на заседании глав фракций Верховной Рады, сообщает УП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обсудил с руководителями фракций парламента введение ЧП
В течение следующих двух суток украинские силовики ожидают ухудшения ситуации в зоне проведения Объединенных сил.
Депутаты договорились поддерживать все законы, касающиеся армии и экономической ситуации.
Предложение о чрезвычайном положении озвучивали как президент, так и некоторые главы фракций. Решение будет принято с учетом того, что будет происходить в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 23 февраля, сообщают источники УП.
23 февраля в Украине пройдет очередное заседание Совета нацбезопасности Украины.
Заседание запланировано на 10:00.
21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". РФ признала границы самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской административных областей. Речь идет не только об оккупированных территориях, но и о контролируемых украинскими властями.
Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.
Комментарии