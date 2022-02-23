Украинская разведка предупредила об опасности для трех украинских городов

Россия хочет продолжать военную эскалацию. Фото: antikor.com.ua

Украинская разведка предупреждает, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. В зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев.

Об этом шла речь в докладе силовиков на заседании глав фракций Верховной Рады, сообщает УП.

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В течение следующих двух суток украинские силовики ожидают ухудшения ситуации в зоне проведения Объединенных сил.

Депутаты договорились поддерживать все законы, касающиеся армии и экономической ситуации.

Предложение о чрезвычайном положении озвучивали как президент, так и некоторые главы фракций. Решение будет принято с учетом того, что будет происходить в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 23 февраля, сообщают источники УП.

23 февраля в Украине пройдет очередное заседание Совета нацбезопасности Украины. Заседание запланировано на 10:00. 21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". РФ признала границы самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской административных областей. Речь идет не только об оккупированных территориях, но и о контролируемых украинскими властями. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.