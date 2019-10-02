Меркель рассказала, где пройдет встреча в "нормандском формате"

Меркель сообщила, что саммит "нормандского формата" пройдет в Париже. Фото: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встреча в "нормандского формате" пройдет в Париже.

В то же время дата саммита пока не известна. Об этом Меркель заявила журналистам, передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - отметила канцлер.

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Подписание контактной группой "формулы Штайнмайера" - это технический шаг для перехода в "нормандский формат". Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.