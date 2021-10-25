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понедельник, 25 октября 2021 17:02

Мэрия Смелы не хочет переименовывать улицу, названную именем российской оккупантки

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Мэрия Смелы не хочет переименовывать улицу, названную именем российской оккупантки
К Смелянскому городскому совету обращались дважды.

Смелянский городской совет в Черкасской области, отказался рассмотреть переименование улицы, названной фамилией российского депутата, приверженицы агрессии РФ против Украины Валентины Терешковой.

Ответ на запрос опубликовали LB.ua

В запросе речь шла о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, в честь людей, которые погили в войне с Россией и были жителями Смелы.

В ответе на это исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, так как предложение представил не житель города.

Это уже второй отказ в переименовании улицы. В сентябре Смелянский городской совет на письмо председателя движения "Декомунізація. Україна" Вадима Познякова указала, что его обращение не примут во внимание, поскольку он не является жителем города.

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Терешкова – член партии Владимира Путина, поддерживает агрессию РФ против Украины, находится в базе сайта "Миротворець".

Улицы с ее фамилией подпадают под действие Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Терешкова в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС.

В Украине насчитывается 278 топонимов с фамилией Терешковой.

В Дарницком районе Киева до сих пор есть переулок, названный ее именем.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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