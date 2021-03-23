Мэра Харькова выберут осенью

В Верховной Раде назвали дату проведения выборов мэра Харькова. Фото: Укринформ

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о проведении внеочередных выборов городского головы Харькова. Их предлагают провести 31 октября 2021 года.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура в Telegram.

"Зарегистрировали от комитета государственной власти и местного самоуправления проект постановления №5292 о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы на 31.10.2021 года", - написал он.

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На прошлой неделе комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение и проведение выборов мэра Харькова осенью 2021 года.

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020-го. Переизбрался на должность осенью прошлого года. Обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Для назначения новых выборов главы Харькова парламенту не хватало его ходатайства. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября.