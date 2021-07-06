"Меня коробит, когда говорят "губернатор". Это российский вирус" - Данилов

Алексей Данилов работает секретарем СНБО с октября 2019 года. Фото: Facebook.com/danilov.oleksiy

Среди стратегических партнеров Украины на первом месте - Великобритания, США, страны Балтии, Польша. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Forbes.

"Если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", - сказал секретарь СНБО.

Предлагаем самое интересное из сказанного должностным лицом.

О Франции и Германии и агрессора России

"Я не являюсь дипломатом, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю.

В последнее время Германия изменила свой тон. Украина возвращает свою субъектность".

О Зеленском и Ющенко

"Зеленский - это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе.

Ющенко имел шанс и возможности стать таким, но он перешел на уговоры и другие недопустимые вещи. Когда я был председателем Луганской ОГА - кстати, меня коробит, когда говорят "губернатор", это российский вирус, - мне позвонил Петр, брат Ющенко, и попросил "встретиться" с человеком, который руководил вооруженными формированиями и имел отношение к нападению на наш штаб. Я объяснил, куда они все должны идти".

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Порошенко и Медведчук

"Если Петр Алексеевич совершал действия не в пользу государства, то мы должны с этим разобраться. Всем понятно, что трубопровод Виктора Медведчука "Самара - Западное направление", которым поставляется дизтопливо, это коррупционная сделка, это приток российских денег в украинской политике, это возрождение кума Владимира Путина и предоставления ему бизнес преференций".

Фирташ и Фукс

"Мало кто знает, но господин Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий. Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Пожалуй, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили - мы разбираемся.

Не понимаю, для чего он (Фукс. - Gazeta.ua) ходит по телеканалам и рассказывает ерунду об отсутствии связей с Россией".

Новые олигархи

"После 2014 года у нас появились новые олигархи. Когда семья Януковича убежала, ограбив страну, она забрала огромное состояние, но все их банки, "заводы и параходы" остались в Украине. У кого они оказались? Когда состоялся знаменитый банкопад и вывели более 100 банков, куда делись средства, залоги по кредитам? "ProZorro.Продажи" - не инструмент абсолютной прозрачности, его можно обойти. Так у нас появились новые олигархи, фамилии которых не всем известны. Потенциально люди попадут в реестр олигархов".

О деолигархизации

"У Владимира Зеленского есть не только план Б - у него полный алфавит. Если нужно, то мы и к букве Я дойдем. Однако без законов двигаться не сможем: нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи".

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, заблокировал деятельность телеканалов "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО. Позже СНБО ввела санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В июне президент подписал санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.