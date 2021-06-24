Зеленский подписал санкции против двух олигархов

 
Ексклюзивы
1/5
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 333
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Питание в школах: какие изменения будут с сентября
Просмотров: 315
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 279
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1269
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 666
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1890
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 774
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 216
Фото
Все фото
3
5
6
9
4
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Прокуратура нагрянула с обысками к теще Медведчука
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел &quot;хвосты&quot; с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский уехал, работа заглохла - Вирастюк увидел "хвосты" с ликвидации стихии на Прикарпатье
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
Зеленский и Зурабишвили говорили о Черноморском регионе
За &quot;большое переселение&quot; от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
За "большое переселение" от Зеленского украинцы могут заплатить десятки миллионов гривен
&quot;Вы с путинскими денежными мешками?&quot; - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
"Вы с путинскими денежными мешками?" - в КГГА передали призывы за обсуждение мемориализации Бабьего Яра
Видео
Все видео
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
Президент Грузии: "Слава Украине"
Президент Грузии: "Слава Украине"
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 882
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 774
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 171
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1494
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 270
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 18
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
четверг, 24 июня 2021 17:45

Зеленский подписал санкции против двух олигархов

  Комментировать
Зеленский подписал санкции против двух олигархов
Санкции президент ввел на три года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Указом ввел в действие решение СНБО от 18 июня.

Сказано о персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Всего по представлению СБУ санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц, сообщает "Інтерфакс-Україна"

В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того - запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, запрет на выдачу разрешений и лицензий Национального банка, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Фукса и Фирташа также лишают государственных наград Украины в отличие о народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, к которому этот вид санкций не применялся.

Дополняется.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский подписал санкции против двух олигархов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 15671
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 11457
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6273
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 4401
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
На встрече Зеленского с президентом Грузии произошел конфуз
 Просмотров: 3933
Политика
Лидеры президентского рейтинга - Зеленский и Порошенко, их партии оторвались от конкурентов - Центр Разумкова
Лидеры президентского рейтинга - Зеленский и Порошенко, их партии оторвались от конкурентов - Центр Разумкова Просмотров: 108
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
 Просмотров: 234
Зеленский подписал новые санкции - кто попал в список
Зеленский подписал новые санкции - кто попал в список Просмотров: 360
"Гореть вам в аду" - в "Голосе" начали проклинать друг друга
"Гореть вам в аду" - в "Голосе" начали проклинать друг друга Просмотров: 414
Экс-председателя Приватбанка подают на международный розыск
Экс-председателя Приватбанка подают на международный розыск Просмотров: 243
Больше всего комментируют
4
Построить новый город, высадить миллиард деревьев, парк развлечений - что напланировал Зеленский
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
Удар по белорусским предприятиям приведет к экономической аннексии Россией - оппозиционер
1
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
1
При каких условиях сборная Украины может выйти в плей-офф Евро
Голосов: 7436
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть