Зеленский подписал санкции против двух олигархов

Санкции президент ввел на три года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Указом ввел в действие решение СНБО от 18 июня.

Сказано о персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Всего по представлению СБУ санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц, сообщает "Інтерфакс-Україна"

В пакете санкций против Фукса и Фирташа – блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами.

Кроме того - запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, запрет на выдачу разрешений и лицензий Национального банка, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Фукса и Фирташа также лишают государственных наград Украины в отличие о народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, к которому этот вид санкций не применялся.

Дополняется.