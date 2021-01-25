Мендель рассказала, какой подарок хочет Зеленский

Во время пресс конференции президента Зеленского в мае прошлого года на поляне ставили большие буквы "Зе". Фото: Facebook-страница Юлии Мендель.

Президент Владимир Зеленский просит тех, кто хочет его поздравить с днем рождения, перевести средства для одной из инфекционных больниц Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент Украины попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с Днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от всего сердца", - цитирует пресс-секретаря главы государства "Українська правда"

Мендель добавила, что "благотворительность и помощь врачам - лучший подарок" для Зеленского.

В то же время она не стала уточнять, о какой именно больнице идет речь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский будет на фракции "Слуги народа"

25 января президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. Офис президента опубликовал видеоролик, в котором поздравляют Зеленского с днем рождения.