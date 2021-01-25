ОП опубликовал ролик, где Зеленского поздравляют с днем рождения

В понедельник Зеленскому исполнилось 43 года Фото: president.gov.ua

Офис президента опубликовал видеоролик, в котором поздравляют президента Владимира Зеленского с днем рождения.

"С днем рождения, господин президент".

"Поднимаем бокал за вас".

"Хочется пожелать президенту здоровья, ему и его семье. Желаю Владимиру Александровичу сил и вдохновения для достойного служения народу Украины".

"Благодаря вашей поддержке наша большая семья в Житомирской области получила подарок - новый дом", - говорят люди в приветствиях.

Также с днем рождения поздравила президента его пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Спасибо за все", - написала она.

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Ранее Офис президента попиарился на ситуации с нетрезвым чиновником.