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четверг, 22 апреля 2021 11:17

Медведчуку закрыли телеканалы, он пошел в газеты

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В Днепропетровской области появилась газета с нардепом с ОПЗЖ Виктором Медведчуком, против которого СНБО ввела санкции.

Газеты разносят по подъездам города Каменское, сообщает движение "Чесно"

На страницах пишут о закрытии телеканалов с орбиты кума президента РФ, "тарифный геноцид", интервью Медведчука и его жены Оксаны Марченко, "тезисы Рабиновича", комментарии бывшего "регионала" Юрия Бойко.

 

Заказчиком газеты тиражом 1 млн экземпляров является ООО "Редакція газети "Зоря". Предприятие является издателем старейшей газеты в области - "Зоря". В прошлом учредителем газеты был областной совет.

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В конце 2018 учредителями "Редакція газети "Зоря" стал трудовой коллектив редакции. В прошлом году за полгода до местных выборов в составе учредителей произошли изменения - остался директор коммунального предприятия Владимир Писоцкий, а также добавилось ООО "Інвестдніпро". Писоцкий - депутат облсовета от ОПЗЖ.

Соучредителями "Інвестдніпро" являются депутат горсовета от ОПЗЖ Николай Черный и Александр Олядрук, которого называют человеком из окружения Геннадия Корбана - друга мэра Днепра Бориса Филатова.

Газета оказалась в руках ОПЗЖ и теперь издатель заказывает и печать партийной газеты, пишет "Чесно".

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля СНБО ввела санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.

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