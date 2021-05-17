Медведчука не будет на заседаниях Рады

Суд отправил Медведчука под домашний арест . Фото: Сергей Старостенко/ Gazeta.ua

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Если он находится под домашним арестом, то в работе Верховной Рады он участвовать не сможет. Потому что это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд. Касательно работы в комитете мне трудно ответить.

Но он продолжает быть народным депутатом. Так было, например, с Савченко. Она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом", - сказал Разумков на брифинге.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.