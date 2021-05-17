Медведчука не будет на заседаниях Рады

 
Ексклюзивы
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 396
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 999
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1548
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 4932
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 891
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 729
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 792
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 801
Фото
Все фото
11
4
6
4
3
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
Титушки Медведчука блокировали суд. Полиция не реагировала
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Видео
Все видео
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО
Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО
Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"
Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"
Медведчук в суде - трансляция заседания
Медведчук в суде - трансляция заседания
Интервью
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 396
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 954
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 846
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 9
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
понедельник, 17 мая 2021 16:29

Медведчука не будет на заседаниях Рады

  Комментировать
Медведчука не будет на заседаниях Рады
Суд отправил Медведчука под домашний арест . Фото: Сергей Старостенко/ Gazeta.ua

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Если он находится под домашним арестом, то в работе Верховной Рады он участвовать не сможет. Потому что это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд. Касательно работы в комитете мне трудно ответить.

Но он продолжает быть народным депутатом. Так было, например, с Савченко. Она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом", - сказал Разумков на брифинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчука не будет на заседаниях Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Кенгирское восстание подавляли танками

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 10548
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 7281
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 4977
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 1 Просмотров: 4932
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4554
Политика
Нардеп Козак исчез. В Раде говорят - не брал ни отпуска, ни больничного
Нардеп Козак исчез. В Раде говорят - не брал ни отпуска, ни больничного Просмотров: 54
Диссертация Кивы: нардепа могут отправить на повторную защиту
Диссертация Кивы: нардепа могут отправить на повторную защиту Просмотров: 432
В Кремле отреагировали на идею обменять Медвечука на украинских политзаключенных
В Кремле отреагировали на идею обменять Медвечука на украинских политзаключенных 1 Просмотров: 675
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
 1 Просмотров: 324
Фигурант коррупционного дела Татаров сопровождает спецоперацию против Кличко в Офисе президента - СМИ
Фигурант коррупционного дела Татаров сопровождает спецоперацию против Кличко в Офисе президента - СМИ Просмотров: 189
Больше всего комментируют
19
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
2
Чего не хватает России для полномасштабного вторжения в Украину
Голосов: 7049
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть