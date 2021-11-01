Медведчук возвратился в телевизор

У Медведчука появился новый телеканал. Фотоколлаж: @ssternenko

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук посредством другого нардепа Нестора Шуфрича приобрел новый телеканал.

Об этом заявил блогер Сергей Стерненко.

"Каналы Медведчука возвращаются на телевидение. Сначала компаньон Медведчука Шуфрич вроде бы приобрел большую часть акций "Первого независимого". А совсем недавно Шуфрич также стал владельцем канала UkrLive.

До приобретения Шуфричем этого телеканала он получил от Нацсовета лицензии на вещание на спутнике и по кабелю. Теперь "Первый независимый" и UkrLive объединяются и на базе телеканала UkrLive "Первый независимый" начинает выходить на телевидение", - рассказал блогер.

"Среди провайдеров, которые его показывают, есть даже Ланет", - рассказал Стерненко.

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"Команде Зеленского нужно заняться реальной борьбой против российской пропаганды, а не воевать с сознательными журналистами, как сейчас происходит в ситуации с Суспильным, - сказал Стерненко.

В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу с ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО. Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральный прокурор подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд.