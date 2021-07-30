Медведчук пришел в апелляционный суд

Подозреваемый в государственной измене нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Киевский апелляционный суд. Там он пытается обжаловать свой круглосуточный домашний арест.
Медведчук пришел с группой депутатов от ОПЗЖ.
Под домашним арестом он находится с 13 мая.
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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.
Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.
Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.
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