Медведчук пришел в апелляционный суд

Фото: Ян Доброносов, telegraf.com.ua

Подозреваемый в государственной измене нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Киевский апелляционный суд. Там он пытается обжаловать свой круглосуточный домашний арест.

Медведчук пришел с группой депутатов от ОПЗЖ.

Под домашним арестом он находится с 13 мая.

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.