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вторник, 15 июня 2021 11:27

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на украинскую власть

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Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на "незаконные действия украинской власти".

Медведчук обвинил украинскую власть в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, сообщил его однопартиец, депутат Ренат Кузьмин.

"Дело могут рассмотреть в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придется", - заявил Кузьмин.

К своему сообщению нардеп приложил фото формуляра заявления в ЕСПЧ и квитанцию об отправленной в Страсбург корреспонденции.

 

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11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении нардепам Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.

Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.

Журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь".

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Дата
15
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