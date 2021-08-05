Материалы об Иловайском котле рассекретят

СБУ уже направила запросы о рассекречивании документов о Иловайске трагедию. Фото: ua.news

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о намерении рассекретить материалы об Иловайском котле.

На официальном сайте Офиса генпрокурора сделают отдельный раздел, посвященный событиям под Иловайском. Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

"Мы приняли решение рассекретить материалы уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. Служба безопасности Украины уже направила соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений", - сказала Венедиктова.

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Генпрокурор заявила, что каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов.

Согласно выводам экспертов и комплекса полученных доказательств, единственным фактором, который привел к гибели украинских воинов под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ, сообщил Офис генерального прокурора. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось самое масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора РФ на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент войска ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов. Было совершено убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.