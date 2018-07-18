Мариуполь надежно защищен - Тарута

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута считает, что в неудачах виновен сегодняшний руководитель страны, который обещал служить украинскому народу и обеспечивать развитие Украины. Фото: Цензор.НЕТ

Вокруг Мариуполя создана серьезная линия обороны, военной угрозы городу с моря нет. Мариуполь надежно защищен как с суши, так и с моря. Об этом рассказал Сергей Тарута в эфире телеканала NewsOne, комментируя заявление президента Украины о возможной атаке России на Мариуполь и другие азовские порты с моря.

"К сожалению, вместо того, чтобы успокаивать население и пояснить ему, что Украина имеет действительно надежную оборону с Азовского моря, сегодняшняя власть отвлекает внимание народа от реальных проблем. В частности, это делается, чтобы убрать с повестки дня неудачные форум Украина-ЕС и саммит НАТО, а также то, что на встрече Трампа и Путина украинский вопрос почти не звучал", – заявил лидер партии "Основа".

Политик считает, что нынешняя власть поступает по уже сложившейся в украинской политике традиции – просто переводит стрелки. "Считаю, что виноват в неудачах сегодняшний руководитель страны, который обещал служить украинскому народу и обеспечивать развитие Украины. А сейчас просто отвлекает внимание народа и говорит о какой-то концентрации сил у Азовского побережья", – говорит Тарута.

"Я только что вернулся из Мариуполя. Общался с военными, с командованием морских сил в Мариуполе. Никакой военной угрозы Мариуполю с моря не существует. Я не верю в то, что Россия осуществит открытое военное вторжение. А у ДНР военных кораблей точно нет. С моря угрозы не ожидается. Но мы никогда не расслаблялись, еще в 2014 году была создана надежная линия обороны Мариуполя, которая обеспечивает защиту всего побережья – от Мариуполя до Бердянска", – пояснил Сергей Тарута, народный депутат-мажоритарщик от Мариуполя.

Напомним, Петр Порошенко во время инспектирования многонациональных военных учений "Си Бриз-2018" сказал следующее: "Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено – сделать военную атаку на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря".