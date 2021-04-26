Макрон и Путин обсудили Украину

В РФ считают, что Украина обостряет обстановку на линии соприкосновения. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили Украину, в частности эскалацию на Донбассе.

Разговор состоялся в телефонном режиме, сообщает ТАСС.

В ходе переговоров Путин заострил внимание на "провокационных действиях Киева", который якобы целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

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В Кремле также настаивают на том, чтобы Украина "налаживала прямой диалог с Донецком и Луганском и относительно правового оформления особого статуса Донбасса".

В свою очередь, Макрон рассказал о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые недавно прошли в Париже.

Кроме этого, стороны обсудили конфликт Чехии и России. Путин обвинения Праги назвал абсурдными.

Также Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обменялись мнениями по борьбе с коронавирусом. В разговоре речь шла и об оппозиционере Алексее Навальном.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все идет к тому, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится. Президент предлагает, чтобы в "нормандского формата" присоединились США, Великобритания и Канада.