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суббота, 31 августа 2019 13:51

Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия

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Луценко является акционером сети нелегальных казино - Арахамия
Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Фото: EPA / UPG

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко связан с сетью нелегальных казино.

Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум ... Например ... Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино. Я лично напишу письменное заявление о том, что мне стало известно", - отметил он.

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Последний день работы Юрия Луценко отметился громким скандалом. Оказалось, что уголовное производство против экс-первого заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, которого подозревают в причастности к делу "диктаторских законов 16 января" - закрыто.

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