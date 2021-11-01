Лошади в сотни тысяч евро и имение за €19 млн: суд исследовал доказательства по делу беглеца Онищенко

Онищенко находится в розыске. Фото: pravda.com.ua

Высший антикоррупционный суд исследовал письменные доказательства по делу бывшего народного депутата Александра Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и недавно заявил, что получил российский паспорт.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции

Онищенко считают вероятным организатором схемы о присвоении более 740 млн грн государственного предприятия "Укргазвидобування".

Сегодня судьи исследовали банковские транзакции на счета компании, которую обвинение связывает с Онищенко.

"Миллионы евро пошли на перелеты и королевскую яхту, приобретение недвижимости в Германии и так далее.

В частности, за 19 миллионов евро Онищенко приобрел имение Айнгаус – один из самых современных конных центров Европы. Украинские стражи порядка считают, что за ранчо платили со счетов кипрской фирмы, на которой аккумулировались доходы от незаконной газовой схемы", - пишет ЦПК.

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Еще сотни тысяч евро Онищенко потратил на лошадей: 100 тыс. перечисляли "за приобретение коня в Ганновере", 500 тыс. - "за коня и уход за ним", 200 тыс. - "за коня", 350 тысяч "за коня для спортивной гонки".

Обвинение утверждает, что таким образом, бывший нардеп отмывал выведенные средства.

"Если Высший антикоррупционный суд вынесет обвинительный приговор, часть имущества можно будет конфисковать. Следующее заседание должно состояться завтра в 14:00", - сообщают активисты.

В октябре Онищенко заявил, что получил гражданство Российской Федерации. Депутат уехал из Украины в 2016 году. Тогда в июле Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Был членом депутатской группы "Воля народа". Находился то в Великобритании, то в России, по информации Службы безопасности Украины. В позапрошлом году бывшего нардепа задержали и посадили под стражу в Германии. В мае 2020-го издание Deutsche Welle сообщило: Германия отказала Онищенко в убежище. Его адвокат заявил, что у Онищенко остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является. В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд решил слушать дело экс-нардепа заочно.