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пятница, 08 октября 2021 22:15

Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов

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Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Фото: Главком. Сергей Левочкин был одним из самых приближенных людей к екс-президенту Виктору Януковичу

Нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин стал очень близким к Офису президента. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал Юрий Николов, соучредитель издания "Наши деньги".

"Левочкин сейчас в окружении Зеленского едва не единственный человек, который действительно обладает шикарным набором навыков госуправления. Он расставляет людей из своего старого окружения в Офис президента. На уровне серых заместителей председателей офиса. Или таких людей, как Шкарлет - в Министерство образования. Эта серая масса исполнителей формирует новую силу. Сергей Левочкин имеет много интересов и влияния во власти - это очевидно. Инсайдеры из "Слуги народа" говорят, что очень скоро он превратится в самого влиятельного олигарха ", - отметил он.

По словам Николова, после принятия так называемого антиолигархического законопроекта Совет нацбезопасности и обороны стала органом торга и обилечивания олигархов.

"Вроде все хорошо начиналось по санкциям против Медведчука. К сожалению, его активы или понемногу возвращаются обратно к его же менеджерам, или вот-вот окажутся под влиянием Коломойского - речь идет о бензиновом трубопроводе. Ахметов уже понял, чем может закончиться эта игра в "обилечивание". Сначала они сажали "на абонемент" людей Зеленского. Сейчас ребята заматерели и им недостаточно по 300 000 долларов с каждого олигарха. Стоимость "билетика" с действием новых правил игры может вырасти. Это деньги, которые каждый из олигархов сдает на финансирование "чего-то хорошего и положительного для Зеленского". Со временем эта сумма возрастала. Сейчас дошли до того, что Офис президента в финансировании своих прихотей уже не зависит от олигархических подарков. В частности, от Ахметова. В ОП есть свой печатный станок, который обеспечивает благополучие и хорошее настроение во время голосований. Большинство денег из госбюджета закапывают в ремонт дорог. Оттуда очень легко вынимать средства из-за завышения цен на асфальт. Делают это через несколько компаний. Эта маржа настолько удобна для конвертирования, что "размер ежемесячной благодарности" достигает заоблачных сумм - до 50 000 долларов в месяц. Это ежемесячный конверт для "слуг народа", - подчеркнул Юрий Николов.

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