Лана Зеркаль покидает Нафтогаз

Зеркаль написала заявление об увольнении. Фото: ВВС

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль написала заявление об увольнении с занимаемой должности.

Такое решение она приняла после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко, сообщает "НВ Бизнес".

"Трудовая книжка уже у меня на руках. Это был год работы с великолепной командой, которая работала в международных арбитражах против России и обеспечивала сопротивление построении" Северного потока - 2 ", - отметила Зеркаль.

О причине принятого решения она не рассказала.

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"Текущая ситуация вокруг Северного потока-2 сложная, если не критичная. Много лет Нафтогаз объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска Северного потока-2 более чем на год и сохранило Украине почти $3 миллиарда дохода от газотранспортной системы.

Нам удалось убедить Конгресс и Сенат в необходимости расширения санкций и создать законодательные предпосылки и возможности их применения к широкому кругу компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2", - заявила Зеркаль.

Зеркаль надеется, что новая команда прислушивается к советам и продолжит эффективную борьбу против Северного потока-2.

"Я искренне верю, что не все потеряно. Чтобы добежать эту последнюю милю борьбы именно сейчас необходимо объединение усилий политиков во главе с президентом и профессиональная и слаженная работа дипломатических команд и команд юристов. Всех, кому небезразлична Украина, которая развивается по европейскому пути", - заявила она.

Лана Зеркаль пришла в НАК в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел Нафтогаза Украины в спорах с ОАО Газпром (Россия) и в делах против Российской Федерации. Кабмин 28 апреля провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". На заседании правительство освободило Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на эту должность Юрия Витренко.