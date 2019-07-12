Кузьмин идет в нардепы: суд отменил отказ ЦИК

Кузьмин был в списке пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Фото: 112.ua

Суд отменил постановление Центризбиркома об отказе регистрации бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы на парламентских выборах.

"Шестой апелляционный административный суд отменил" незаконное "решение ЦИК об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты. Прогнозирую агонию в определенных лиц и желание усилить незаконное давление на ЦИК. Впрочем, каждый должен знать, что за совершение противоправных действий обязательно наступает юридическая ответственность", - отметил адвокат Кузьмина Артем Захаров в Facebook.

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Кузьмин был в списке пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под номером 35.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних 5 лет.