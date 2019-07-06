ЦИК сняла Кузьмина по регистрации

Рената Кузьмина сняли с регистрации кандидатом в нардепы. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина кандидатом в нардепы от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в многомандатном избирательном округе.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК, передает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Кузьмин с 2014 года не проживал в Украине. Таким образом, он не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет перед днем ​​выборов. Это и стало основанием для отмены его регистрации.

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Ранее Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблоггер Анатолия Шария.