Кум Путина первым стал распространять вбросы о биохимических лабораториях - МВД

РФ может применить в Украине химическое оружие. Фото: ТАСС

Ложь про биохимические лаборатории в Украине еще в прошлом году начал распространять подозреваемый в госизмене нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В последние три недели эти фейки начали активно разгонять россияне.

РФ может применить в Украине химическое оружие, не исключает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире "ТСН".

"Не можем исключать, что готовят сирийский сценарий. Здесь есть два аспекта, первый – военный. И этим занимаются сейчас соответствующие службы, чтобы понять, что мы можем противопоставить. Но сейчас лучше это держать в тайне. В то же время соответствующие структуры обязательно обнародуют все, что нужно знать населению. С другой стороны, это безусловно страшный удар, который должен наноситься со всех уголков мира. Россияне должны понимать, что химические атаки будут иметь сильные последствия даже сильнее, чем после вторжения в Украину", - заявил Денисенко.

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Россия засекретила возможный уровень безработицы, то есть это второй действенный метод после введения санкций, отметил советник министра внутренних дел.

"Они просто побоялись публично это озвучить. Независимые аналитики говорят, что это +10%. Второй момент, в своих оптимистичных прогнозах они говорят, что падение ВВП, лишь из-за санкций будет 8%. То есть это уже огромный провал экономики РФ", - добавил он.

26 февраля Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить, есть ли Медведчук дома. Кума Путина полицейские на месте не обнаружили. Российские спецназовцы вывезли его из-под домашнего ареста еще 24 февраля. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.