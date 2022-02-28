Российские спецназовцы вывезли Медведчука еще 24 февраля – журналист

Такая спецоперация может свидетельствовать о том, что Медведчук является ценным агентом. Фото: ТАСС

Нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука российские спецназовцы вывезли из-под домашнего ареста еще 24 февраля.

Об этом написал журналист Сергей Иванов в Telegram.

"То есть они провели спецоперацию по спасению Медведчука. Представьте, какую ценность он имеет для Кремля как агент, если они рисковали спецназом ради одного человека.

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Теперь новым лозунгом российского спецназа должно стать следующее: "Спецназ РФ. Перевозим дерьмо", - пишет он.

26 февраля Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить, есть ли Медведчук дома. Полицейские Медведчука на месте не обнаружили