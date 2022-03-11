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пятница, 11 марта 2022 02:39

Россия созывает Совбез ООН. Будет рассказывать о "биологическом оружии" в Украине

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Россия созывает Совбез ООН. Будет рассказывать о &quot;биологическом оружии&quot; в Украине
Это больная фантазия России, отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: pixabay.com

Россия инициировала созыв Совбеза ООН 11 марта.

Хотят обсудить якобы "военно-биологическую деятельность" США в Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

"Миссия России пригласила проведение заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины", - говорится в сообщении.

РФ распространяет ложную информацию о якобы размещении в Украине лабораторий США по изготовлению биологического оружия. Российские политики и дипломаты периодически вспоминают и "выражают беспокойство", однако подтверждений их словам нет.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "Пентагон обеспокоен ситуацией в Украине, потому что построил там две биологические лаборатории и производил патогены". Также страна-агрессор обвиняет Украину в выведении новых штаммов болезней и производстве "боевых наркотиков".

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С 1991 года подразделение министерства обороны США сотрудничает с бывшими странами Советского Союза, в том числе с Украиной, чтобы обезопасить и разобрать оставшееся оружие массового уничтожения. В 2005 году Министерство обороны и Министерство здравоохранения Украины подписали соглашение о предотвращении любого распространения патогенов на объектах в Киеве, Львове, Одессе и других местах, которые могут быть использованы в биологическом оружии.

"В Украине не работает ни одна иностранная биологическая лаборатория. Заявления отдельных политиков, которые недавно сделаны, не соответствуют действительности и сознательно искажают факты", - сообщили в СБУ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал представителей ВОЗ опровергнуть распространяемые Россией фейки.

"Сегодня один из нарративов захватчика - это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине.

Конечно, для любого образованного человека - это не более чем просто больная фантазия. Более того, Россия также прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются", - отметил Ляшко.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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