Кулеба прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины.
Об этом заявил министр Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".
"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку.
Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сообщил Кулеба.
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Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку.
Саакашвили заочно приговаривали к тюрьме в Грузии на шесть лет.
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