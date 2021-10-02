Кулеба прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии

"Саакашвили - наш гражданин". - сказал Кулеба. Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины окажет поддержку экс-президенту Грузии Саакашвили, поскольку он является гражданином Украины.

Об этом заявил министр Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку.

Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сообщил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никогда" - президент Грузии о возможном помиловании Саакашвили