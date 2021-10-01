Саакашвили заочно осужден на шесть лет - прокуратура Грузии

 
Ексклюзивы
1/5
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел театральный карнавал
Просмотров: 162
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
1 Просмотров: 387
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 936
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 459
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 549
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 450
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1818
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 585
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 297
Фото
Все фото
24
10
6
8
7
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Около 10 тыс. человек вышли на протест против карантина и вакцинации
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Видео
Все видео
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
В Covid-отделении больницы вспыхнул масштабный пожар - есть погибшие
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Саакашвили прилетел в Грузию спустя восьми лет эмиграции
Женщина отбилась тростью от леопарда
Женщина отбилась тростью от леопарда
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
Грета Тунберг назвала мировых лидеров балаболами
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 396
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 7533
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 612
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1935
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 108
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
пятница, 01 октября 2021 23:16

Саакашвили заочно осужден на шесть лет - прокуратура Грузии

  Комментировать
Саакашвили заочно осужден на шесть лет - прокуратура Грузии
Саакашвили грозит шесть лет тюрьмы. Фото: Сегодня

Михеил Саакашвили был условно осужден на 6 лет.

Саакашвили решением судов трех инстанций признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани, и он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на грузинскую Генпрокуратуру.

В отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного погрома в тот же день в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари (три миллиона долларов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине официально отреагировали на арест Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третьего президента страны, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили задержали.

Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саакашвили заочно осужден на шесть лет - прокуратура Грузии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 22464
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 7533
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 6354
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4113
Украинских заробитчан депортируют из России
Украинских заробитчан депортируют из России 1 Просмотров: 3465
Мир
Правительство оплачивает поход в ресторан тому, кто убедит друга вакцинироваться
Правительство оплачивает поход в ресторан тому, кто убедит друга вакцинироваться Просмотров: 216
Саакашвили задержали - премьер Грузии
Саакашвили задержали - премьер Грузии 5 Просмотров: 1377
Саакашвили в Грузии готовится появиться на публике: назвали дату и время
Саакашвили в Грузии готовится появиться на публике: назвали дату и время Просмотров: 252
Население Китая может сократиться вдвое к 2055 году - ученые
Население Китая может сократиться вдвое к 2055 году - ученые Просмотров: 315
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
В Дубае открыли Всемирную выставку - яркие фото церемонии
24
 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
5
Саакашвили задержали - премьер Грузии
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 160
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть