Саакашвили грозит шесть лет тюрьмы. Фото: Сегодня

Михеил Саакашвили был условно осужден на 6 лет.

Саакашвили решением судов трех инстанций признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани, и он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на грузинскую Генпрокуратуру.

В отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного погрома в тот же день в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари (три миллиона долларов).

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третьего президента страны, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили задержали. Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.