Саакашвили объявил голодовку. Фото: Украинская правда

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом.

"Как он мне сказал, в момент задержания был один и не оказывал никому сопротивления. Соответственно, в его отношении не применялась сила", сообщила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Саакашвили отметил, что обращение с ним в момент задержания было удовлетворительным.

"Также в вопросе здоровья каких-либо особых потребностей у него нет. Михеил Саакашвили заявляет, что объявляет головку и, как украинский гражданин, требует встречи с консулом Украины", - добавила Ломджария.

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Саакашвили по решению судов трех инстанций признали виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовным делам, связанным с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани, и он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.