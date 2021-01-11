Кулеба ответил Земану на его скандальное заявление о Майдане

Министр остроумно ответил. Фото: "Радіо Свобода"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление президента Чехии Милоша Земана, который сравнил штурм Капитолия в США с Майданом.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Кулеба в Twitter.

Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного https://t.co/bUqa9ahZSB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2021

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Ранее президент Чехии Милош Земан, который известен прокремлевскими заявлениями, сказал, что ему не нравится Майдан.