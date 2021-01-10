Земан сравнил штурм Капитолия с Майданом

Милош Земан известен прокремлевскими заявлениями. Фото: flickr.com

Президент Чехии Милош Земан, который хвалит президента страны-агрессора РФ Путина, сравнил беспорядки в американском Капитолии с украинским Майданом. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - сказал он.

Вместе с тем Земан возложил ответственность за события в Вашингтоне 6 января на действующего президента США Дональда Трампа.

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"Дональд Трамп не признал поражения, но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, отходит", - заявил Земан.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.