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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: "Российские страшилки надо спокойно пройти"

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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: &quot;Российские страшилки надо спокойно пройти&quot;
Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - нежелание отправлять такой сигнал РФ, говорит Дмитрий Кулеба.

Украина должна спокойно пройти путь вступления в НАТО несмотря на российские страшилки, которые до этого Кремль адресовал странам-нынешним членам Альянса. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

"Мне не известна ни одна страна центральной Европы или балтийская страна или страна Балкан, которая двигалась к членству в НАТО и о которой Россия не говорила: "Это красная линия, вот этого возьмете и все, точно пересечете красную линию", или "граница между НАТО и Россией невозможен".

Тем не менее, балтийские страны вступили - Эстония является членом НАТО, теперь имеет прямой границу с Российской Федерацией.

Поэтому все эти российские страшилки о "красных линиях", о том, что они "не допустят, не позволят" - это все понятно. Это все путь, который надо спокойно, взвешенно пройти", - сказал министр.

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"Мы очень привыкли постоянно обвинять себя во всем и говорить - все плохо, потому что нет реформ.

На самом деле, должны откровенно говорить с украинским народом о том, что путь между получением ПДЧ и членством - это тоже путь реформ. И для того, чтобы получить ПДЧ, мы уже сделали достаточное количество реформ. И отрицать это было бы циничным лицемерием. Процесс может длиться года между получением ПДЧ и получением членства", - заявил Кулеба.

Глава МИД сказал, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - нежелание отправлять такой сигнал РФ.

"Стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, с теми странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства. Но параллельно, безусловно, продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал министр.

Украина станет членом НАТО, План действий касательно членства будет неотъемлемой частью этого процесса. Об этом говорится коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.

Обсудить предоставление Украине ПДЧ планирует президент Владимир Зеленский во время визита в США.

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Дата
15
июня

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