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среда, 28 июля 2021 15:00

Кучма ушел с должности

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Год назад, 28 июля 2020 года, второй президент Леонид Кучма ушел с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу.

"Работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной", - сообщал сайт главы государства.

Автор: president.gov.ua
  Леонид Кучма в Станице Луганской оценивает состояние дел на линии соприкосновения, июнь 2019 года.
Леонид Кучма в Станице Луганской оценивает состояние дел на линии соприкосновения, июнь 2019 года.

Через два дня первый президент Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Леонида Кучму уполномочил представлять Украину в Трехсторонний контактной группе пятый президент Петр Порошенко в 2014 году.

Через четыре года Леонид Данилович заявил журналистам:

"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями. И когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблетку успокаивающее под язык. Там слишком тяжелые разговоры".

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В ноябре 2018-го Кучму на должности представителя Украины в ТКГ заменил бывший премьер-министр, глава СБУ и министр обороны Евгений Марчук.

В мае 2019 Зеленский утвердил состав делегации. Ее опять возглавил Кучма. Первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Военная агрессия РФ против Украины продолжается восьмой год. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Режим прекращения огня, о котором договаривались на заседании ТКГ, объявили с 27 июля прошлого года. Однако российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы.

Враг совершил 2 тыс. обстрелов, от которых погибли 45 украинских воинов, 150 раненых.

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Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

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