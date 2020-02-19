Кто второй по влиянию после Зеленского

В нынешних политических условиях руководитель МВД Арсен Аваков может получить новую должность.

Об этом Gazeta.ua сказал волонтер Роман Синицын.

Аваков работает министром внутренних дел шесть лет.

"Аваков сконцентрировал вокруг себя почти безгранична власть. Как при Порошенко был вторым человеком в стране, так теперь и при Зеленском.

Здесь следует отдать должное его подковерным способностям интриг. И одновременно замыливание глаз нашим властным элитам.

В сентябре прошлого года у Авакова из-под влияния собирались забрать Нацгвардию. Говорят, что после этого у него произошла огромная истерика в Офисе президента и решение откатили.

Непонятно, на каком этапе сейчас реформа полиции. Ее фактически провалили еще в 2016 году на этапе так называемой аттестации. Более 90% сотрудников, которых уволили аттестационные комиссии, по которым были вопросы о коррупции, крышевании проституции, казино, наркоторговли - их восстановили в административных судах. Восстанавливались пачками.

Единственное, что сделано с помощью международных доноров, реформаторов из Грузии - патрульная полиция. Однако в последние годы оттуда наблюдается огромный отток кадров. Патрульная полиция - важная, но она, наверное, и не десятая часть всей полицейской системы.

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Не реформированный оперативный, следователь блок. К тому же до сих пор существует круговая порука, безнаказанность продолжает работать. Все это выливается в кризис справедливости среди людей. И Аваков несет полную политическую ответственность за провал реформы.

Некоторые предсказывают Авакову едва не вицепремьера по силовому блоку. Политический процесс настолько турбулентный, трудно прогнозировать, что будет через две недели. Не удивлюсь, если получим премьера Авакова. Такой сценарий абсолютно возможен", - говорит Роман Синицин.

Арсен Аваков шестой год работает министром внутренних дел. Занял должность в феврале 2014 года. Проработал в двух правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука в августе прошлого года. В частности Авакова - руководителем МВД.