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среда, 20 октября 2021 19:48

Кто из министров заработал больше всех за сентябрь

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Наибольшую зарплату среди министров в сентябре насчитали министру обороны Андрею Тарану - 150 957 грн.

Об этом сообщает "Слово і діло"

Чуть меньше насчитали министрам по делам ветеранов Юлии Лапутиной (108 469 грн) и по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому (110 013 грн).

Министры внутренних дел Денис Монастырский и иностранных дел Дмитрий Кулеба заработали без учета налогов чуть больше 77 тыс.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет - 72 тыс. соответственно.

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Министры юстиции Денис Малюська, социальной политики Марина Лазебная, защиты окружающей среды Роман Абрамовский и развития громад и территорий Алексей Чернышев заработали без учета налогов 66 тыс.

Самую маленькую зарплату начислили министру цифровой трансформации Михаилу Федорову - 43 074 грн. Несколько большую - премьер-министру Денису Шмыгалю (44 656 грн).

Среди заместителей министров наибольшую зарплату получила заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко - 144 642 грн без учета налогов.

 

В августе средняя номинальная зарплата в Украине составила почти 14 тыс. грн.

Больше всего зарабатывают в Киеве - 20,4 тыс, Донецкой (14,8 тыс.), Киевской (14,2 тыс.) и Днепропетровской (14 тыс.) областях. Меньше всего - в Черновицкой области - 10 811 грн.

Кабинет министров в проект государственного бюджета на 2022 запланировал минимальную зарплату 6,7 тыс. грн.

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