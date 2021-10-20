Рада сделала первый шаг к принятию бюджета

На медицину закладывают 197 млрд грн. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2022 год.

За это проголосовали 264 народных депутата.

Поддержали фракции "Слуга народа" - 223, "Батькивщина" - 2, группы "Партия" За будущее "- 12," Доверие "- 16, внефракционных - 11.

Фракции ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса "за".

Доходы правительство предлагает заложить в 1,2 трлн грн. Расходы прогнозируют на уровне 1,4 трлн грн. Дефицит госбюджета - 188 млрд грн.

Курс доллара закладывают - 28,7 грн. Предельный объем государственного долга увеличивается на 6,3% - до 2 трлн 725,3 млрд грн. Минимальную зарплату планируют 6,7 тыс. грн.

На программу президента Владимира Зеленского "Большая реставрация" предлагают 11,2 млрд грн. А на развитие и содержание дорог - почти 124 млрд по разным статьям расходов.

Хотят увеличить финансирование пяти министерств. В частности, на Министерство по делам ветеранов предлагают выделить 13,9 млрд грн. Министерство развития громад и территорий - до 17,3 млрд. На Министерство цифровой трансформации планируют 3 млрд. На Минэкономики - 12,5 млрд. Министерство здравоохранения - 193,7 млрд. Минобразования - 172 млрд. Хотят уменьшить расходы на Министерство внутренних дел. Предварительно сумма составляет 98,2 млрд. Также меньше получат Министерства энергетики, аграрной политики, инфраструктуры, культуры.

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На Верховную Раду закладывают 2,6 млрд грн, Офис президента - 1 млрд, секретариат Кабмина - 2,7 млрд.

На сектор национальной безопасности планируют выделить 319,4 млрд грн. На Минобороны - почти 131 млрд. На 7,7 млрд грн хотят увеличить денежное довольствие военнослужащих. 33 млрд - на развитие вооружения и военной техники.

19 октября Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения очередного транша МВФ. МВФ объявил об успешном завершении работы миссии, Украина может рассчитывать на $700 млн кредита.