Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения нового транша МВФ

Законы касаются работы Нацбанка. Фото: "Рада"

19 октября Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения очередного транша МВФ.

Они вносят изменения в закон о Национальном банке Украины, повышают политическую независимость регулятора.

Законопроект №5850 ограничивает функционал Рады Нацбанка. Она не сможет анализировать влияние денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ.

Установили жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ. Запретили членство людям, которых привлекали к уголовной ответственности или тем, кто возглавлял банк, который Нацбанк признал неплатежеспособным.

Создадут "кодекс этики" работников НБУ и скорректируют основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

Закон предоставляет Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в нем. Усовершенствовал процедуру по управлению золото-валютными резервами Украины.

Законопроект №5852 вносит изменения в закон о публичных закупках. Из-под него исключили закупку Нацбанком услуг юридического сопровождения дел за рубежом. Мотивировали тем, что полная процедура закупки таких услуг длинная, из-за чего интересы НБУ по международным делам могут пострадать.

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Законопроект №5853 внес изменения в Бюджетный кодекс. Изменил коммуникацию НБУ с Кабмином при подготовке бюджетной декларации. Ранее НБУ несколько раз в год подавал президенту, правительству и Верховной Раде прогнозы доходов. Минфин после этого готовил бюджетную декларацию. Теперь Нацбанк будет только информировать о прогнозах доходов. Он больше не будет нести ответственность за несоответствие реальных доходов заложенным в бюджете.

Международный валютный фонд объявил об успешном завершении работы миссии в Украине. Теперь Украина может рассчитывать на $700 млн кредита, заявила пресс-служба МВФ.