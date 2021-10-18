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понедельник, 18 октября 2021 20:27

Украина может рассчитывать на очередной транш кредита на $700 млн - МВФ

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Украина может рассчитывать на очередной транш кредита на $700 млн - МВФ
МВФ даст Украине очередной транш кредита на $700 млн / Getty Images

Международный валютный фонд объявил об успешном завершении работы миссии в Украине.

Теперь Украина может рассчитывать на $700 млн кредита, заявила пресс служба МВФ.

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"Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы Stand-by. Ожидаю, что исполнительный совет МВФ утвердит эти договоренности в ноябре. Это позволит Украине получить около $700 млн ", - написал в Twitter президент Зеленский.

9 июня 2020 МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд. Нынешние $ 700 млн является частью этой программы.

ЕС поддержал Украину с принятием закона об олигархах. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - ЕС, который завершился 12 октября.

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