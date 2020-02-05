Кто дает партиям деньги

Финансируют политиков те, кого видим в первой десятке самых богатых людей страны, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Около 20 тыс. украинцев официально профинансировали политиков на 3, 55 млрд грн, сообщал движение "Честно" со ссылкой на финансовые отчеты партий и кандидатов. Средний взнос - 121 тыс. грн.

Процент теневых средств в украинской политике достаточно большой, говорит Gazeta.ua председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Более 50% того, что партии тратят на выборы - теневая наличность. По некоторым статьям - это 100%. Например нелегальные доплаты членам, председателям избирательных комиссий, наблюдателям. Речь идет о сотнях тысяч людей.

Финансируют политиков те, кого видим в первой десятке самых богатых людей страны. Оплачивают не только свои проекты, но и оппонентов. Раскладывают яйца в разные корзины, чтобы иметь гарантии лояльности на будущее.

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Другие теневые статьи - торговля местами в избирательных списках. Или деньги, за то, что партии играют в поддавки, выдвигают слабые кандидатуры без шансов на победу. Чтобы побеждал одиозный политик.

Схемы теневого финансирования партий работают давно. Когда пенсионеры или кассиры супермаркетов перечисляют по несколько миллионов различными траншами на адреса политсил.

Наличные раздают региональным ячейкам, более или менее лояльные к партии людям. Те от своего имени делают взносы. Похожая схема с финансированием избирательных кампаний. Когда деньги в фонд перечисляют партии. Проследить, кто именно перечислил сумму, практически невозможно", - говорит Алексей Кошель.

"Плюс государственного финансирования партий в том, что их заставили отчитываться за каждую гривну. Бухгалтерии полностью открылись. А государственных денег парламентским силам вполне хватает на аренду офисов или зарплату работников. Чтобы не искали денег у олигархов, а потом расплачивались голосованием в Верховной Раде", - добавляет эксперт.

Парламентские партии получили из бюджета полное возмещение своих расходов на избирательную кампанию. Центральная избирательная комиссия в январе перечислила им 467 млн грн.