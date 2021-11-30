КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский

Решение суд принял во вторник. Фото: @ConstitutionalCourtofUkraine

Конституционный суд признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями КС.

30 ноября суд принял специальное постановление об отсрочке принесения присяги этими лицами, сообщает ZN.UA

Несмотря на то, что по закону специальное пленарное заседание суда по приведению новых судей к присяге должно состояться не позднее пятого рабочего дня со дня назначения судьи на должность.

По информации источников в КС, такое решение суд принял в связи с отсутствием вакансий судей по квоте президента. Согласно Конституции, в состав КС входят 18 судей, которых назначают президент, парламент и съезд судей – каждый из них по шесть судей.

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Суд исходил из того, что на момент издания президентом указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей судей по квоте главы государства были заняты. И на сегодняшний день отсутствуют вакансии, на которые глава государства мог бы назначить новых.

На этих должностях находятся судьи Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колиснык, Василий Лемак, Владимир Мойсык, Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

При такой ситуации принесение присяги судьи Петришиным и Грищук привело бы к неправомерному увеличению конституционного состава КС – с 18 до 20 судей, а затем к нелегитимности деятельности суда вообще.

Конституционный суд фактически подверг сомнению правомерность соответствующих указов Зеленского. По той причине, что у президента не было правовых оснований для такого назначения, потому что квота главы государства в части формирования состава КС сейчас исчерпана.

Такое решение также означает, что КС не считает уволенными в предусмотренном Конституцией порядке с должности судей Касминина и Тупицкого, указы о назначении которых судьями президент Зеленский упразднил 27 марта.

26 ноября на пресс-марафоне президент Зеленский заявил, что назначил двух судей Конституционного суда. В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения. Существовала угроза делегитимации всего состава КС, сообщал эксперт Михаил Жернаков.