Ксенофобия, шовинизм и фашизм - председатель Центра информбезопасности о России

Любовь Цибульская возглавила Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в марте. Фото: "Укрінформ"

Трудно найти более шовинистическую, ксенофобскую политику, чем та, которую проводит Россия. Об этом сказала руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская.

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"То же самое с фашизмом. Трудно найти более шовинистическую, ксенофобскую политику, чем та, которую проводит Россия. Однако, она обвиняет в этом всех вокруг", - отметила Любовь Цибульская.

"Россия не выигрывает информационную войну. Да, ее много, она активна, лезет из всех щелей, вкладывает колоссальные ресурсы в свою пропаганду, но давайте посмотрим на общую картину. Мы не потеряли еще больше территорий, мы имеем международную поддержку, выигрываем судебные иски против России. Весь мир знает, что Россия сбила малайзийский Боинг, и Россия стоит за отравлением Скрипалей, за отравлением Навального, все осуждают оккупацию Донбасса и Крыма", - заявила руководитель Центра.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности действует при Министерстве культуры и информационной политики. Центр открыли в марте.

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8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.