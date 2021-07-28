Крым для России стал чемоданом без ручки - Кулеба

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа, рассказал министр. Фото: Getty Images

Оккупированный Крым превратится для России с "чемодана без ручки" на "неподъемный груз". Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что "Крымская платформа", саммит которой должен состояться 23 августа, изменила отношение международного сообщества к оккупированному полуострову.

Россия пытается доказать, что крымский вопрос является закрытым. Однако это произойдет только тогда, когда Украина вернет контроль за полуостровом.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз", - сказал Кулеба.

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Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили 28 государств и международных организаций. В частности на мероприятии будет президент Польши Анджей Дуда. США будет представлять министр транспорта Питер Буттиджедж. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.