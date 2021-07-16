Дуда примет участие в саммите Крымской платформы

Президент Польши Дуда согласился принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании 30-й годовщины Независимости Украины. Фото: KPRP

Президент Польши Дуда подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и праздновании 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом стало известно во время политических консультаций с участием заместителей министров иностранных дел Украины Василия Боднаря и Польши Марцина Пшидача, сообщает МИД.

Боднар поблагодарил Дуду за согласие принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях в День Независимости.

Представитель Украины сообщил о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль российско-украинской границы и блокировке Кремлем работы ТКГ. Агрессивную политику РФ стороны назвали основной угрозой для ситуации с безопасностью в регионе.

Стороны обсудили взаимодействие в контексте Польского председательства в ОБСЕ 2022 года и сотрудничество в рамках международных организаций.

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Пшидач сказал о готовности проработать возможность проведения конференции по вопросам реформ в Украине в Польше.

Руководители институтов ЕС приедут на саммит Крымской платформы. Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель примут участие в работе саммита Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа, сообщил Управляющий директор по России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности Михаэль Зиберт на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Также на мероприятии ожидается Ангела Меркель с немецкой делегацией и делегация от правительства Нидерландов.