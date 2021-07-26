Стало известно, кто приедет на саммит "Крымской платформы" от США

США на саммите будет представлять Питер Буттиджедж. Фото: Reuters

Министр транспорта США Питер Буттиджедж будет представлять США на саммите "Крымской платформы" и торжествах ко Дню Независимости.

"Суспільному" об этом сообщил член "Крымской платформы", депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж. Я встречался с Куртом Волкером и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, так что из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", - сказал Джемилев.

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Белый дом еще официально не объявлял членов делегации.

Президент США Джозеф Байден, несмотря на личное приглашение Владимира Зеленского, отказался принять участие в киевском саммите Крымской платформы. Вместо американского лидера на саммите будет присутствовать член правительства США. 23 августа, накануне 30-й годовщины Независимости Украины, в Киеве состоится учредительный саммит Крымской платформы. В нем примут участие представители около 30 стран. Главным вопросом Крымской платформы будет деоккупация Крыма и возвращения его в состав Украины.