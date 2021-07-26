Байден не приедет на саммит "Крымской платформы". Его приглашал Зеленский

Байдена не будет на "Крымской платформе". Фото: Reuters

На саммит "Крымской платформы президент США Джозеф Байден не приедет, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", – в интервью "Радио Свобода" сообщил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Накануне празднования Дня Независимости в Киеве проведут форум Крымская платформа. Будут на Крымской платформе президент Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президенты Латвии и Эстонии Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд, а также президент Словакии Зузана Чапутова. Не исключено, что будет также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее на словах подтверждал свой визит.