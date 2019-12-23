Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист

Речь идет о больших суммах, говорит эксперт.

Из-за отсутствия легализации игорного бизнеса крупные суммы наличных идут в криминальную сферу, на подкуп, коррупцию.

Об этом Gazeta.ua сказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Скорее всего законопроект об игорном бизнесе проголосуют в первом квартале следующего года. А заложенные в бюджете 4 миллиарда гривен от лицензий получат.

Сумма на самом деле довольно консервативна. Поступления могут быть большими вдвое. От налогов с доходов игроков с выигрышем, на прибыль. Из-за нелегализации, большие суммы наличных идут в криминальную сферу, на подкуп, коррупцию.

Игровые автоматы открыты почти на каждом углу. Если их сейчас закрыть, помещения будут сдаваться в аренду. Ее стоимость упадет. Появится возможность открываться заведениям с меньшими доходами - например общественного питания.

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Для реализации законопроекта надо пройти шаги. Создать должность уполномоченного, который бы контролировал игорный бизнес, специальную мониторинговую систему, сертифицировать игровое оборудование.

Игровые залы крышуются правоохранительными органами. Те в свою очередь закрывают глаза на игроков. Человек проигрывает большие суммы в учреждениях, которые злоупотребляют, а жаловаться некуда.

Игромания, как явление, будет существовать, даже если ее запрещать. Поэтому этот бизнес надо поставить в правовое поле. Это, в частности добавит и туристической привлекательности страны. Иностранец может приехать и потратить здесь в казино свои деньги. Игорный бизнес работает в Европе. Каждая страна его регулирует по-своему. В Монако экономика построена на этом. В Польше можно поиграть в пятизвездочных отелях", - говорит Илья Несходовский.

Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине. В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram. Накануне Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. "С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - написал в Facebook президент Владимир Зеленский 20 декабря.