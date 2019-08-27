Коррупция, олигархи и ЕС: что США ждут от Зеленского

"Мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - Волкер. ФОТО: УНИАН

США ждут от президента Владимира Зеленского преданность реформам, борьбу с коррупцией, продолжение деолигархизации и сближение с ЕС и НАТО.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" рассказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свою часть обязательств для достижения мира. Мы очень все это поддерживаем", - отметил он.

По словам Волкера, у Зеленского "не было возможности" воплощать свои инициативы, ведь Рада с монобильшинством "Слуги народа" еще не начала работу.

"Думаю, это произойдет уже в ближайшую неделю. И тогда мы увидим, каким сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим близко работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели , чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве".

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится.